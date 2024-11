Aggressione a primario, ai domiciliari il presunto autore

E’ stato posto agli arresti domiciliari Carlo Sacco, di 28 anni, arrestato ieri dalla Polizia perché accusato di essere l’autore dell’aggressione al primario facente funzioni del Pronto soccorso dell’Ospedale di Lamezia Terme Rosarino Procopio. Lo ha deciso il Tribunale di Lamezia in composizione monocratica.

Il giudice non ha invece convalidato l’arresto eseguito in flagranza differita in base alle nuove norme contro il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, non ritenendo sussistenti gli elementi. L’udienza di convalida si è tenuta stamani.

Il procuratore della Repubblica di Lamezia Terme Salvatore Curcio aveva chiesto la convalida dell’arresto e la detenzione in carcere. Il difensore di Sacco, l’avvocato Salvatore Costabile, di contro, aveva chiesto la non convalida e nessuna misura cautelare.

Sacco è indagato per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Due giorni fa avrebbe aggredito nel nosocomio lametino, con un manganello, il primario perché aveva deciso di dimettere una sua congiunta.