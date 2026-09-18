Peculato, arrestato l’ex Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Castrovillari

I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Castrovillari nei confronti di un ex Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti Contabili del capoluogo del Pollino.

La complessa indagine, svolta dai finanzieri della Compagnia di Castrovillari, è risultata particolarmente difficoltosa in quanto la documentazione acquisita si presentava frammentaria e la relativa contabilità era tenuta in modo disordinato.

Le Fiamme Gialle, tuttavia, hanno ricostruito e dimostrato la responsabilità dell’ex Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti Contabili di Castrovillari, in relazione al reato di peculato, perché tra il 2010 e il 2014 quest’ultimo si era appropriato indebitamente di oltre 160.000 euro dai fondi delle casse dell’Ordine, prelevati dai conti correnti bancari e postali dell’Ente senza rendicontazione né documenti giustificativi di spesa, utilizzandoli invece per esigenze di natura personale.

La responsabilità penale dell’ex Amministratore è stata confermata dal Tribunale di Castrovillari con l’emissione di un provvedimento di condanna passato in giudicato, che ha disposto per l’uomo la pena della reclusione di 6 anni e 9 mesi e le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell’incapacità perpetua di contrattare con la Pubblica Amministrazione.