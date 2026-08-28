Agguato nel Cosentino, un morto e un ferito grave

Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito gravemente in quello che, al momento, sembra essere stato un agguato.

Il fatto è accaduto a Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino.

I due uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar, nel pieno centro della frazione, quando, dopo le 6, una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio che hanno avviato le indagini.

Padre della vittima ucciso nel 2022 con la moglie

La vittima dell’agguato compiuto stamani a Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, è Giuseppe Scorza, di 36 anni, ed il ferito Renato Elia.

Il padre di Giuseppe Scorza, Maurizio, di 57, fu ucciso il 4 aprile 2022 insieme alla moglie, Hanane Saadi, di 38 anni, tunisina.