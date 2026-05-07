Anziana 92enne truffata con il “falso incidente”, un arresto nel Napoletano

Aveva truffato un’anziana di 92 anni, con il raggiro del cosiddetto “falso incidente di un famigliare”. E’ successo a Catanzaro nello scorso mese di marzo. Protagonista un 43enne, residente in provincia di Napoli, che è stato arrestato dalla Polizia.

Le indagini sono state condotte dalla Questura di Catanzaro, che con la collaborazione della Squadra mobile di Napoli, ha eseguito il provvedimento di misura cautelare ai domiciliari, emesso dal gip della città calabrese su richiesta della locale Procura della Repubblica.

La Squadra Volante di Catanzaro ha accertato che l’uomo arrestato si era presentato a casa della donna ed era riuscito a farsi consegnare dalla donna “somme di denaro e oggetti preziosi per un valore complessivo rilevante”.