Auto sbanda e si ribalta a Cutro, un morto e due feriti, di cui uno grave

Una giovane è morto e due persone sono rimaste in un incidente stradale autonomo avvenuto nella notte a Cutro (Crotone). Per cause in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada ribaltandosi nel centro abitato, in corso Nazionale, dopo aver impattato e divelto un albero.

All’arrivo dei Vigili del fuoco, intorno alle 2:45, il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso di un giovane che viaggiava a bordo dell’autovettura, una Golf Volkswagen. La vittima è Salvatore Lukanov, di 18 anni, nato a Crotone da madre cutrese e padre bulgaro.

Altre due persone sono rimaste ferite e, dopo le prime cure prestate sul posto, sono state trasferite in ospedale a Crotone per gli accertamenti e le cure del caso, riferisce una nota dei caschi rossi.

Una persona verserebbe in condizioni critiche.

Dai controlli delle forze dell’ordine è emerso che il ragazzo non aveva ancora conseguito la patente definitiva, ma viaggiava con il solo foglio rosa a bordo di un’auto appartenente al compagno della madre. Aveva preso l’auto del padre per fare un giro con i suoi amici.

A bordo della Golf viaggiavano altri passeggeri giovanissimi, tra cui una ventenne di Petilia Policastro ed un 17enne di Cutro.

I pompieri hanno provveduto ad estrarre la salma dalle lamiere, alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e al recupero del veicolo incidentato, successivamente rimosso mediante carro attrezzi.

Sul posto sono intervenuti, per gli adempimenti di competenza, i Carabinieri della Stazione di Isola Capo Rizzuto, il personale sanitario del SUEM 118 e il Medico Legale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso nelle prime ore della mattinata, al termine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del sito.