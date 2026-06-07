CRONACA

Auto falcia cinque pedoni nel Varesotto, muore ragazza 17enne. 4 feriti gravi

Redazione

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Una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 di domenica lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese.

Secondo le prime informazioni, un’auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di cinque giovani pedoni uccidendo l’adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre quattro persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Ferito ma non in pericolo di vita anche l’automobilista.

La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato un massiccio dispositivo di soccorso, inviando sul posto più elisoccorsi dalle basi di Como, Sondrio e Milano, oltre a diverse ambulanze, tra cui mezzi della Croce Rossa, della Padana Emergenza di Luino e della Sos di Cunardo, e un’automedica dell’Asst di Varese. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della compagnia di Luino per accertare l’accaduto. La statale 394 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

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