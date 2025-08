Calabria, Occhiuto firma lettera di dimissioni: Decideranno i calabresi contro gli sciacalli

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha firmato la lettera di dimissioni da governatore annunciate qualche giorno fa. Lo fatto sapere lo stesso Occhiuto in un post sui social media.

“Oppositori, sciacalli e odiatori hanno tifato continuamente per il fallimento della Calabria, e non solo per bloccare me. Adesso sceglieranno i calabresi se il nostro lavoro dovrà proseguire o meno”, ha scritto il presidente Occhiuto che qualche giorno fa aveva fatto sapere di ricandidarsi.

“Continuerò personalmente e insieme alla mia Giunta – così come prevede l’articolo 33 dello Statuto – a prendermi cura della Regione fino al giorno delle elezioni. Voglio bene ai calabresi che hanno creduto in me. Ho lavorato e continuerò a farlo anche per quelli che non ci hanno creduto. Viva chi ama la Calabria”, conclude il governatore calabrese