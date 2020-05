Legge sui Vitalizi, Lega e FdI si pentono: “La cancelleremo. Abbiamo agito in buona fede”

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

“Lunedì mattina depositeremo una proposta di Legge Regionale per ripristinare l’inammissibilità alla contribuzione volontaria del consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata”.

A renderlo noto sono Filippo Pietropaolo e Tilde Minasi, capigruppo in Consiglio Regionale rispettivamente di Fratelli d’Italia e Lega dopo le polemiche sulla norma “salva vitalizi” per coloro che dovessero decadere prima della scadenza di mandato.

“Siamo certi – spiegano i due politici cofirmatari della norma – che sulla proposta ci sarà la più ampia convergenza da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. La necessità di una tempestiva abrogazione – concludono Pietropaolo e Minasi – nasce da profili giuridici e finanziari che non è stato possibile vagliare preventivamente. La nostra decisione dimostra di avere agito in buona fede e di non avere avuto alcuna volontà di introdurre un privilegio ingiusto ed illegittimo”.

