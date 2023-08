Palpeggia una sedicenne durante una festa, arrestato un uomo nel Catanzarese

I Carabinieri della Stazione di Satriano (Catanzaro) hanno arrestato un uomo originario del vibonese, perché ritenuto responsabile di presunta violenza sessuale su una ragazza minorenne.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, durante una festa di compleanno, l’uomo avrebbe fatto bere dell’alcool alla ragazza – una 16enne della zona -, evidentemente allo scopo di disinibirla per approfittare di compiere atti sessuali contro la sua volontà.

Dopo che l’avrebbe molestata per tutta la sera, avvicinandosi ovunque lei si trovasse, mediante complimenti, secondo l’accusa, l’avrebbe trascinava in una stanza più appartata palpeggiandola anche in prossimità delle parti intime.

Dopo la denuncia della madre della ragazza, le indagini avrebbero consentito di ricostruire, attraverso i racconti della ragazza e la raccolta di testimonianze, la dinamica degli eventi.

Su richiesta della locale Procura della Repubblica il gip presso il Tribunale di Catanzaro ha disposto gli arresti domiciliari a carico dell’uomo.