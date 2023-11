Serie B, il Catanzaro sconfitto in casa nel recupero. Al Modena i tre punti

Tre punti per il terzo posto. Una partita, quella tra Catanzaro e Modena, che assomiglia molto alla vittoria di Cosenza: 1-2 in Calabria in rimonta, con gol vittoria nel recupero estremo. Questa volta a deciderla è Kleis Bozhanaj, che trova il primo gol in Serie B.

Il Catanzaro mostra subito l’intenzione di mantenere il possesso palla, i canarini di conseguenza faticano a macinare gioco in avvio. Vantaggio giallorosso al 19’, alla prima vera conclusione: Stoppa riparte in contropiede sulla destra e serve Vandeputte sul secondo palo, che con un preciso destro al volo batte Seculin. Vantaggio che però dura appena 8’ , perché Manconi, servito da Tremolada, con un colpo da biliardo di sinistro fulmina Fulignati sul secondo palo.

Grossa chance Catanzaro in avvio di ripresa, la difesa gialloblù si fa sorprendere su una palla in profondità per Donnarumma e Seculin in uscita neutralizza l’attaccante. La seconda occasione del secondo tempo è gialloblù, gran palla di Manconi per il neo-entrato Bonfanti, che di controbalzo spara alto da buona posizione. Scorre via senza squilli la ripresa, poi al 88’ palla gol Modena: punizione dai 20 metri di Bozhanaj, Fulignati respinge con attenzione. Quando la partita sembrava finita succede di tutto nel recupero: Ambrosino con un destro a giro colpisce la traversa , sul ribaltamento dell’azione Bozhanaj riceve palla al limite e con una conclusione precisa e potente trova la magia che vale i tre punti.

CATANZARO: Fulignati; Oliveri, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Stoppa (25’ st Sounas), Ghion (37’ st D’Andrea), Pontisso (25’ st Pompetti), Vandeputte; Iemmello (12’ st Biasci), Donnarumma (12’ st Ambrosino). A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Krajnc, Miranda, Katseris, Situm, D’Andrea, Brignola. Allenatore: Vivarini.

MODENA: Seculin; Riccio, Zaro, Ponsi (27’ st Pergreffi); Oukhadda, Magnino, Palumbo, Guiebre (13’ st Bonfanti); Tremolada, (27’ st Bozhanaj) Duca; Manconi (37’ st Cotali). A disposizione: Vandelli, Leonardi, Cotali, Battistella, Vukusic, Giovannini, Mondele, Abiuso. Allenatore: Bianco.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Lo Cicero e Ceccon.

MARCATORI: 19’ pt Vandeputte (C), 26’ pt Manconi (M), 49’ st Bozhanaj (M).

AMMONITI: 3’ pt Manconi (M), 14’ pt Ponsi (M), 13’ st Palumbo (M), 33’ st Bozhanaj (M), 40’ st Scognamillo (C), 44’ st Brighenti (C).