Serie B, Cittadella Catanzaro 1-2 grazie a super Iemmello

Il Catanzaro detta la sua legge anche a Cittadella dove vince 2 a 1 con doppietta dello scatenato Iemmello con due magie spettacolari, una per tempo. Vittoria complessivamente nitida e meritata dalla truppa giallorossa, piu’ vivace e brillante della squadra di casa che si porta dietro le fragilità di questa fase del campionato, rimediando oggi la sesta sconfitta consecutiva che mette a rischio anche la sua posizione playoff.

Come detto, sono state due autentiche perle di Iemmello a decidere l’incontro. La prima al 18′ quando il bomber (9 centri in campionato) riceve da destra da Situm, si accentra e apre il sinistro terrificante per bellezza e precisione, un supergol che fulmina l’incolpevole Kastrati, uno dei gol piu’ belli dell’intero campionato in corso. Alla mezz’ora pareggia il Cittadella con un rigore generoso concesso per fallo di mano di Situm in area, trasforma con freddezza Baldini spiazzando Fulignati. Equilibrio all’intervallo. La seconda prodezza di Iemmello giunge al 56′ quando il capitano del Catanzaro si smarca dai blocchi e va incontro al pallone calciato dalla bandierina da Vandeputte, incorna e gira di testa sul primo palo bruciando la difesa e Kastrati, è la rete del nuovo sorpasso, quello decisivo.

La reazione del Cittadella e i cambi di Gorini produrranno poco, se non una sassata di Salvi disinnescata da Fulignati, le tante mischie provocate dal dinamico e funambolico Pittarello ma soprattutto un occasione enorme per Maisterllo che scaglia fuori dall’altezza del dischetto la palla piu’ invitante del match calciando col mancino a botta sicura. Con questi 3 punti il Catanzaro vola ancora piu’ in alto, consolidando il sesto posto e staccando di 6 punti i veneti. Le aquile giallorosse tornano a vincere fuori casa e si avvicinano tantissimo alle prime della classe, distanti pochi punti. Per il Cittadella scatta l’allarme dopo la sesta sconfitta consecutiva. Compleanno amaro per mister Gorini, 50 anni tra pochi giorni.