Serie B, Venezia Catanzaro 2-1

Il Catanzaro cade a Venezia per 2-1 e incassa la terza sconfitta consecutiva che lo allontana dalle zone alte della Serie B. Tra veneti e calabresi succede tutto nel primo tempo ma le emozioni durano fino al 97′.

I padroni di casa passano al 25′ su rigore di Pohjanpalo procurato da Ellertsson. Al 40′ è Ghion a pareggiare con un gran tiro da fuori. Nel recupero Johnsen con un’azione personale trova il nuovo vantaggio per i padroni di casa che poi sarà definitivo.

Nella ripresa il Catanzaro prova a fare la partita facendo tanto possesso palla, ma l’unica vera chance capita a Iemmello che calcia di poco alto. Tante invece le occasioni per i padroni di casa che non riescono però a portarsi sul 3-1. Prima Fulignati è miracoloso a tu per tu con Pohjanpalo, poi si ripete su Busio. Gytkjaer invece viene murato due volte dai difensori davanti alla porta.

Quando il Venezia sembra in controllo Bjarkason subisce un rosso diretto a due minuti dalla fine. Nei sette di recupero c’è l’assalto degli ospiti che produce però una sola conclusione vera con Brignola su cui si immola Altare.

Il Venezia resta quindi secondo a quota 27 a due lunghezze dal Parma capolista, che deve però ancora giocare la sua partita. Il Catanzaro resta bloccato a quota 21 al quinto posto momentaneo, ma soprattutto colleziona la terza sconfitta consecutiva nonostante il bel gioco espresso.

TABELLINO

Venezia (4-4-2): Bertinato Candela Modolo, Altare , Sverko (30’ st Dembelé ), Johnsen (45’ st Lella ), Tessman, Busio , Ellertsson (20’ st Bjarkason), Pohjanpalo (30’ st Gytkjaer ), Pierini (20’ st Zampano)

A disposizione: Purg, Grandi, Ullmann, Cheryshev, Jajalo, Andersen, Olivieri

Allenatore: Vanoli

Catanzaro (4-4-2): Fulignati, Veroli (29 st Miranda), Brighenti, Krajnc (45’ st Biasci ), Situm (29’ st Katseris ), Vandeputte, Pompetti, Ghion , Sounas (23’ st Brignola), Iemmello , Stoppa (23’ st Ambrosino)

A disposizione: Borrelli, Sala, Krastev, D’Andrea, Pontisso, Oliveri

Allenatore: Vivarini 6+

Arbitro: Alberto Santoro

Assistenti: De Giudici – Arace

Angoli: uno Venezia, due Catanzaro

Recupero: 2‘ pt; 7’ st

Ammoniti: 5’ pt Situm (C); 13’ st Altare (V), 46’ st Gytkjaer (V)

Espulsi: 42’ st Bjarkason (V)

Marcatori: 25’ pt Pohjanpalo (rig) (V), 40’ pt Ghion (C), 46’ st Johnsen (V)

Sintesi video