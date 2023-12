Serie B, il Catanzaro sbanca la concorrente Palermo: 1-2

Al Barbera finisce col successo per i calabresi, a segno con Iemmello e Biasci. Per i rosanero quarta sconfitta nelle ultime sei partite. La squadra di Vivarini terza in classifica

A scattare è il Catanzaro. E il successo del Barbera, sembra quasi un déjà-vu. La squadra di Vivarini conferma i bei segnali del derby vinto col Cosenza e passa anche in Sicilia grazie agli uomini già decisivi qualche giorno fa. Il solito Iemmello e Biasci mettono il sigillo sul 2-1 che rilancia i calabresi, al momento terzi (a -3 da Parma e Venezia, duo di testa). Per Corini e i rosanero, è la quarta sconfitta nelle ultime sei.

SEMPRE IEMMELLO – Avvio tattico e di studio al Barbera. Il Palermo pressa e prova a verticalizzare su Brunori, il Catanzaro cerca di fare lo stesso puntando sul totem Iemmello. Il primo brivido arriva proprio per gli ospiti al quarto d’ora: Sounas serve Katseris, la conclusione del terzino trova la risposta sicura di Pigliacelli. A creare i pericoli maggiori è la squadra di Vivarini, che rompe l’equilibrio a un soffio dall’intervallo con bomber Iemmello, che controlla in area un pallone complicato e batte Pigliacelli di sinistro.

BIASCI RADDOPPIA – Il Catanzaro assesta il secondo gancio a inizio ripresa, con Biasci che raddoppia in contropiede dopo quattro giri d’orologio. Sul primo tiro dell’attaccante, lanciato a rete, risponde Pigliacelli. Sulla respinta, è tutto facile. La squadra di Corini non reagisce, gli ospiti si rifanno sotto e intorno all’ora di gioco sfiorano il tris con Vandeputte, imprendibile e fermato solo dal palo dopo un’azione in velocità sulla sinistra. I rosanero arrivano dalle parti di Fulignati solo nel finale. A una ventina di minuti dal novantesimo, un tiro cross di Henderson quasi si infila sotto l’incrocio. Poi, a poco meno di 10’ dalla fine, il neoentrato Stulac riapre la partita di testa, sfruttando il cross tagliato di Valente per accorciare. Non basta. Vivarini esulta, il Barbera fischia i rosanero.

TABELLINO

Palermo (3-4-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi (13’ st Valente); Buttaro, Segre, Gomes (34’ st Stulac) , Lund (13’ st Aurelio); Di Mariano (1’ st Henderson), Brunori, Mancuso (13’ st Di Francesco). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Jensen, Nedelcearu Allenatore: Corini

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris (22’ st Miranda), Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Ghion (31’ st Pontisso), Pompetti, Vandeputte (22’ st Oliveri); Iemmello (31’ st Ambrosino), Biasci (31’ st Stoppa). A disposizione: Sala, Krastev, D’Andrea, Verna, Brignola, Krajnc, Donnarumma. Allenatore: Vivarini

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Colarossi – Massara Quarto ufficiale: Di Francesco

Marcatori: 44’ pt Iemmello (C); 4’ st Biasci (C), 38’ st Stulac (P)