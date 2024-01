Serie B, Catanzaro Palermo finisce in parità: 1-1

L’anticipo serale di ieri in serie B tra Catanzaro e Palermo è stata una gara molto equlibrata tra due squadra forse anche abbastanza simili, che amano giocare a viso aperto e che realizzano tanti gol, ma che contemporaneamente ne subiscono altrettanti. Alla fine è scaturito un pareggio che è un risultato anomale per due squadre che in campionato hanno saputo quasi sempre solo vincere o perdere. Come detto, il risultato è frutto di una gara equilibrata nella quale pero’ il Palermo ha avuto piu’ occasioni gol, pertanto ai punti avrebbe meritato maggiormente di vincere. Il Catanzaro è stato piu’ cinico nel primo tempo portandosi in vantaggio, mentre nel secondo ha subìto il ritorno dei rosanero e ha anche rischiato di andare sotto.

Il primo tempo si apre con un’occasione enorme per Soleri, chiamato a sostituire lo squalificato Brunori. L’ex attaccante del Monopoli, lanciato in maniera eccellente da Claudio Gomes, a tu per tu con Fulignati, calcia col destro ma si fa ipnotizzare dal portiere che compie una prodezza salva risultato. Poi un’altra chance per gli ospiti con un tirocross di Di Francesco murato in corner da Scognamillo.

Ma è il Catanzaro a colpire con Biasci, che sfrutta un rimpallo fortunato nel cuore dell’area e soprattutto la dormita del pacchetto difensivo palermitano. La ripresa del match vede il Palermo raddrizzare immediatamente il risultato al terzo minuto: Di Mariano crossa in mezzo per Segre che si avvita con un colpo di testa sul secondo palo che fulmina Fulignati. Ancora brividi per la difesa del Catanzaro, con Situm che pochi minuti dopo rischia il clamoroso autogol al termine di una bella incursione di Ranocchia, al suo positivo esordio tra le file del Palermo. La squadra giallorossa colleziona poi due buone occasioni con Scognamillo e il neo entrato Ambrosino, entrambe di testa da corner.

I cambi non spezzano l’equilibrio nel finale di gara e le due squadre si accontentano del pareggio, risultato che al Catanzaro mancava addirittura da circa quattro mesi. Rimangono invariate le distanze tra Palermo e Catanzaro, rispettivamente al sesto e settimo posto. Per gli uomini di Vivarini prossimo impegno sabato a La Spezia contro i bianconeri che oggi hanno espugnato l’Arena Garibaldi di Pisa.