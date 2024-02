Serie B, tonfo in casa del Cosenza contro la Sampdoria: 1-2

La Sampdoria di Pirlo passa 2 a 1 al Marulla di Cosenza nell’anticipo della 26sima giornata in serie B, rovinando la festa rossoblu’ per i 110 anni di storia. Dopo un lampo di Tutino che non trova la porta, successo sampdoriano costruito nella prima mezz’ora.

Al 23′ rete di Darboe, bissa 3′ dopo De Luca su dormita enorme della difesa di casa. Cosenza in bambola, la squadra di Caserta prova a restare in partita ma è scossa e non riesce a reagire. Il risultato regge fino al 75′ quando Frabotta nel mucchio in area trova la deviazione vincente che riapre la gara.

Il Cosenza prova l’assedio ma di fatto non fa quasi mai paura a Stankovic che se la cava senza grosse ansie, la Samp custodisce l’esiguo vantaggio fino alla fine e si porta a casa tre punti che la conducono in acque piu’ tranquille. Per i rossoblu’ gara da archiviare al piu’ presto. Rimane comunque la grande festa pre gara con i 15mila che hanno celebrato un anniversario importante.