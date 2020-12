Serie B, Vicenza Cosenza 1-1, Tiritiello nel finale salva i Lupi

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

La politica dei piccoli passi sembra dare i suoi frutti. L’ennesima sfida del Cosenza in trasferta premia i calabresi che a Vicenza strappano un altro punto utile per la classifica. E’ finita infatti 1-1 allo Stadio “Romeo Menti” tra biancorossi e rossoblù in una partita decisa tutta nel secondo tempo con le reti del vicentino Meggiorini e del cosentino Tiritiello allo scadere.

Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, la prima vera occasione da rete ce l’ha il Cosenza al 13′ della ripresa con Carretta. Il rossoblù approfitta di un errore della retroguardia biancorossa, entra in area e salta anche il portiere Perina, ma il difenfore Zonta salva i padroni di casa.

Tra offensive sventate e contropiedi, il Vicenza trova il vantaggio al 26′ del secondo tempo: suggerimento di Giacomelli per Meggiorini che, con una conclusione precisa indirizzata sull’angolino opposto, porta in vantaggio i biancorossi. E’ 1-0.

Dopo una serie di cambi, al 41′ arriva il pari dei rossoblù: colpo di testa chirurgico di Tiritiello che trafigge la porta biancorossa. Termina così 1-1.

I Lupi saranno impegnati sabato prossino 12 dicembre a Reggio Emilia contro la Reggiana che oggi ha superato il Monza per 3-0.

L.R. Vicenza (4-4-2) Perina; Bruscagin (52′ Zonta), Padella, Cappelletti, Beruatto; Guerra (63′ Giacomelli), Da Riva (76′ Scoppa), Cinelli, Dalmonte; Meggiorini (76′ Gori), Marotta (63′ Longo). A disposizione: Grandi, Zecchin, Barlocco, Bizzotto, Fantoni, Rigoni, Jallow. Allenatore: Di Carlo

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo (82′ Bouah); Corsi (82′ Bittante), Petrucci, Sciaudone (82′ Bruccini), Vera; Sacko (53′ Bahlouli); Baez (67′ Gliozzi), Carretta. A disposizione: Matoševič, Saracco, Schiavi, Borrelli, Ingrosso, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi

Rete: 71′ Meggiorini, 86′ Tiritiello

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì; assistenti: Di Gioia e Saccenti di Modena; quarto uomo: Serra di Torino.

Note: serata nuvolosa, temperatura sui 7 gradi. Terreno in buone condizioni. Ammonizioni: Zonta (LRV), Sacko, Petrucci, Corsi (C). Angoli: 9-3. Recuperi: 0 pt, 4′ st.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB