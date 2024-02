Serie B, il Cosenza a Modena strappa un punto prezioso: 1-1

Secondo pareggio consecutivo per il Cosenza che strappa un punto prezioso a Modena, 1-1. Reti tutte nel primo tempo: Gliozzi, ex del Cosenza, sblocca la gara al 15’, primo gol per lui in maglia gialloblù. I Lupi pareggiano con Tutino dopo 8’.

In apertura della prima frazione ci prova Gliozzi, bel cross di Corrado ma il colpo di testa dell’attaccante è innocuo per Micai. Il primo gol con la maglia gialloblù di Gliozzi non tarda ad arrivare: al 15’ Gerli recupera palla sulla trequarti e lo pesca in profondità, il numero 9 spara un bolide sotto la traversa per l’1-0. Passano 8’ e pareggia il Cosenza, con Gyamfi che crossa per Tutino, che trova un potente colpo di testa sul quale Seculin non arriva. Poco dopo gran risposta dell’estremo difensore gialloblù sul tiro da fuori di Mazzocchi. Torna pericoloso il Modena al 31’ con Ponsi, che si coordina molto bene e calcia di collo pieno dal limite, Micai si salva in corner. I canarini continuano a spingere per cercare il vantaggio, ma si va a riposo sull’1-1.

Nella ripresa emiliani vicino al vantaggio con Ponsi: al 5’ il suo mancino a giro non trova la porta per poco. Risposta del Cosenza al 9’, Seculin salva il risultato sulla conclusione potente di Tutino. Al 20’ Battistella impegna Micai con una punizione potente. Al 41’ i Lupi restano in dieci uomini, Marras alza la gamba sul petto di Cotali, l’arbitro prima lo ammonisce, poi richiamato al Var estrae il rosso per il brutto fallo.

La squadra di Caserta sale a 29 punti in classifica mentre i canarini a 33. Prossima sfida dei rossoblù sabato prossimo, ancora fuori casa, contro il Lecco, ultimo in classifica, mentre il Modena domenica va a Venezia.

MODENA: Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi, Battistella (42’ st Bozhanaj), Gerli, Santoro (33’ st Magnino), Corrado (33’ st Cotali); Gliozzi, Abiuso (20’ st Di Stefano). A disposizione: Vandelli, Gagno, Pergreffi, Vukusic, Tremolada, Mondele. Allenatore: Bianco.

COSENZA: Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon (41’st Voca), Praszelik; Marras, Mazzocchi (41’ st Fontanarosa), Tutino (47’ st Crespi); Forte (36’ st Florenzi). A disposizione: Lai, Marson, D’Orazio, Antonucci, Cimino, Calò, Viviani, Canotto. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Camplone di Pescara

MARCATORI: 15’ pt Gliozzi, 23’ pt Tutino.

ESPULSI: 41’ st Marras.

AMMONITI: 19’ pt Ponsi, 29’ pt Mazzocchi, 32’ pt Frabotta, 21’ st Zaro, 23’ st Zuccon, 47’ st Riccio.