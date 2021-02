Serie B, Reggina Pordenone 1-0. Decisiva la rete di Folorunsho

La Reggina vince con il Pordenone per 1-0. Decide la gara Folorunsho con una conclusione a rete nel secondo tempo. Tre punti preziosi per gli amaranto che balzano a quota 29 in classifica e si allontanano dalla zona calda della Serie B.

Nel primo tempo del Granillo, sono i legni a tenere il match fermo sullo 0-0: i ramarri colpiscono un palo al 23′ con il destro dal limite di Biondi, mentre undici minuti è il turno di Crisetig, protagonista con un sinistro al volo su calcio d’angolo che attraversa tutta la linea di porta e si stampa sul palo.

La rete che decide il match, allora, arriva al 63′: Edera recupera il pallone e lancia Folorunsho che, dopo aver servito Bellomo, chiude il triangolo e con una zampata in area beffa Perisan.

Nel finale, Nicolas rischia di regalare il pari agli ospiti rinviando su Morra, evitando poi l’1-1. La Reggina spreca il raddoppio con Okwonkwo, ma porta a casa tre punti salvezza preziosissimi che la proiettano a 29 punti, a +3 sulla zona playout. Resta decimo a 32, invece, il Pordenone, che ora rischia di allontanarsi ancora di più dai playoff.

Reggina: Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara (90′ Stavropoulos); Crimi (75′ Bianchi), Crisetig; Micovschi (46′ Bellomo), Folorunsho, Edera (64′ Orji); Rivas (46′ Denis). A disposizione: Plizzari, Dalle Mura, Lakicevic, Liotti, Kingsley, Ménez, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Pordenone: Perisan; Vogliacco, Camporese (69′ Rossetti), Barison, Falasco (52′ Chrzanowski); Scavone (69′ Morra), Misuraca, Magnino (78′ Musiolik); Ciurria; Butic, Biondi (69′ Berra). A disposizione: Bindi, Passador, Stefani, Banse, Mallamo, Zammarini. Allenatore: Strukelj.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno (Manuel Robilotta di Sala Consilina e Filippo Bercigli di Valdarno). IV ufficiale: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

Marcatori: 63′ Folorunsho

Note – Ammoniti: Edera (R), Magnino (P), Scavone (P), Nicolas (R). Calci d’angolo: 2-5. Recupero: 1’pt; 5’st.

