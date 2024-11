Camper precipita da viadotto, un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito grave. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Salomone a Pizzo Calabro (Vibo).

Per cause ancora in fase di

accertamento, un camper ha perso il controllo sfondando una ringhiera di delimitazione della strada in località Seggiola, precipitando nella via sottostante.

Nulla da fare per il conducente del mezzo, deceduto sul colpo, mentre la moglie, ferita, è stata affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso e poi trasferita in elisoccorso all’ospedale di Lamezia Terme.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia che hanno messo in sicurezza l’area.

Con il supporto di un’Autogrù è stato poi rimosso il camper dalla strada ove è caduto. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito finalizzati ad accertare le cause del drammatico incidente.