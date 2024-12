Dopo Barnier in Francia petizione per chiedere le dimissioni di Macron

Una petizione che chiede le dimissioni del leader francese Emmanuel Macron è stata lanciata in Francia dopo che il parlamento del paese ha approvato un voto di sfiducia nei confronti del primo ministro Michel Barnier, che stamane ha presentato le proprie dimissioni all’inquilino dell’Eliseo.

“Ora dobbiamo usare questo voto per costringere Emmanuel Macron ad andarsene… Ha causato danni incredibili al Paese per sette lunghi anni… Deve andarsene”, si legge nel testo della petizione, riferiscono i media.

Il 4 dicembre l’Assemblea nazionale francese ha adottato una risoluzione di sfiducia al governo di Michel Barnier. Il voto di sfiducia è stato sostenuto da 331 deputati, la maggioranza dei parlamentari, ben al di sopra del minimo richiesto di 289 voti. Ciò significa che il governo francese si dimetterà per la prima volta dal 1962, il più breve e controverso della storia francese.

Successivamente, la leader della fazione di sinistra del partito Francia Ribelle in parlamento, Mathilde Panot, ha chiesto le dimissioni di Macron dopo un voto di sfiducia al governo.

Barnier, 73 anni, ex commissario europeo negoziatore durante la Brexit, è stato sfiduciato da un’ampia maggioranza di 331 deputati ed ha il record di governo dalla vita più breve durante la Quinta repubblica, appena 3 mesi.

La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, dopo aver ottenuto la maggioranza con la sua mozione, votata anche dal RN di Marine Le Pen, è tornata ad insistere sulla sua richiesta di dimissioni di Macron e presidenziali anticipate.

Marine Le Pen non ha fatto formalmente la stessa richiesta dopo la sfiducia ma ha assicurato che lei e il suo partito “lasceranno lavorare” il futuro premier per “costruire insieme” una manovra finanziaria “accettabile per tutti”.

Come futuro premier circola il nome di François Bayrou, il leader centrista del MoDem. Da sempre molto vicino al presidente francese, Bayrou è stato invitato a pranzo da Macron all’Eliseo. Ma la strada per il presidente francese è in salita.