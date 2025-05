Elezioni in Romania, il nazionalista George Simion stavince con oltre il 40%

Il candidato nazionalista euroscettico George Simion, dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni (Aur) ha stravinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Romania con il 40,13%. Lo riferiscono i media rumeni che citano la commissione elettorale centrale. Lo scrutinio delle schede è arrivato all’89%.

Questa tornata elettorale è stata decisa dopo l’incredibile e inaudito annullamento – da parte dei giudici della corte costituzionale – delle elezioni di novembre 2024 in cui era arrivato primo, a sorpresa, Calin Georgescu, apprezzato leader politico dello stesso partito di Simion che si è visto prima annullare le elezioni per presunte ingerenze russe, mai provate, poi è stato arrestato con accuse pretestuose e infine gli è stato impedito di candidarsi alle nuove elezioni, per cui è sceso in prima persona Simion, che ora, fa sapere lui sui social, teme brogli elettorali messi in atto da chi vuole fermarlo, così come hanno fermato Georgescu.

Sempre secondo i media, al secondo posto ci sarebbero i filo-Ue e progressisti Crin Antonescu 21,16%; Nicușor Dan 19,37%; Victor Ponta 14% ed Elena Lasconi al 2,6%. Se la tendenza resta questa si profila il ballottaggio tra Simion e il secondo arrivato. Il doppio turno è previsto per il 18 maggio.

Quelle del 4 maggio sono elezioni scaturite dal “golpe” giudiziario dello scorso dicembre. Alla vigilia del ballottaggio, infatti, i giudici della Corte costituzionale – spinti da forti influenze Ue – hanno annullato le elezioni svoltesi a novembre in cui il nazionalista Georgescu, candidato outsider, è arrivato primo con circa il 25% dei voti conquistando il ballottaggio, doppio turno nel quale il leader rumeno era dato nei sondaggi al 64%. Da quì la folle pensata dell’establishment Ue di muoversi per impedire che prevalesse la volontà democratica dei romeni che in larga parte hanno votato liberamente per Georgescu. Non era evidentemente il candidato gradito alle èlite dello stato profondo, quindi hanno annullato le elezioni per presunte interferenze russe.

Al proposito l’ex commissario Ue Thierry Breton aveva avvertito: “Siamo stati capaci di fare annullare le elezioni in Romania e saremo in grado di farlo anche in Germania” se a vincere alle scorse elezioni fosse stato l’AfD di Alice Weidel. Afd non ha vinto ma ha raddoppiato i voti dal 10% al 21 percento, arrivando secondo dopo il partito filo-Ue di Merz. Oggi secondo sondaggi citati dai media Alternative fuer Deutschland sarebbe vicino al 30 percento, diventando il primo partito in Germania.

Poi le stesse èlite hanno compiuto un altro colpo di mano giudiziario in Francia, con i giudici che hanno condannato Marine Le Pen alla ineleggibilità per presunto peculato riguardo le spese degli europarlamentari per i collaboratori negli anni passati quando c’era ancora il Front national fondato dal padre. La leader del RN è la grande favorita alle presidenziali del 2027.

Dopo avere appreso della schiacciante vittoria già dagli exit poll, Simion ha detto che quella di oggi “è la vittoria di chi non ha perso la speranza”. Il risultato odierno “non è solo una vittoria elettorale, è una vittoria per la dignità rumena”, ha affermato.