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Esplosione in una miniera di carbone in Cina, oltre 80 morti e diversi feriti e dispersi

Redazione

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L’incidente in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina, ha causato 82 morti e nove dispersi, secondo quanto riferito dall’ufficio per la gestione delle emergenze della contea citato dall’agenzia cinese Xinhua.

L’esplosione di gas si è verificata venerdì nella miniera di carbone di Liushenyu, nella contea di Qinyuan. La provincia ha inviato sul posto 755 persone, tra soccorritori e personale medico. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

Complessivamente, 123 persone sono state ricoverate in ospedale per ricevere cure, di cui due in condizioni critiche e due in condizioni gravi, mentre altre 33 sono tornate a casa.

Le persone responsabili dell’azienda coinvolta nell’incidente minerario sono state poste sotto controllo a norma di legge, ha dichiarato l’ufficio.

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