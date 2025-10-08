Extracomunitario rapina un market, fugge e rapina un passante: preso

Ha rapinato un supermercato e poi, all’esterno, un passante intervenuto per bloccarlo sottraendogli il telefono cellulare ma è stato arrestato dopo pochi minuti dai carabinieri. E’ accaduto a Corigliano-Rossano, nell’area urbana di Corigliano.

L’uomo, un 35enne extracomunitario, è stato bloccato con l’accusa di rapina dai militari della Sezione radiomobile del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano

L’indagato, dopo essere entrato in un supermercato, ha preso dagli scaffali una bottiglia di liquore e l’ha nascosta sotto la maglietta. Il tentativo non è sfuggito ai proprietari dell’attività che tramite il sistema di videosorveglianza hanno potuto rendersi conto di quanto stava avvenendo.

L’uomo è stato raggiunto dopo essere uscito dall’attività commerciale da uno dei responsabili che voleva ottenere la restituzione della merce sottratta ma è stato aggredito a calci e pugni. Quando un passante si è avvicinato per sostenere l’azione del commerciante, l’uomo ha estratto un coltello con il quale ha minacciato entrambi i suoi antagonisti e ha obbligato il passante a dargli il telefono cellulare.

I militari di una pattuglia che si trovava nelle vicinanze sono intervenuti e, dopo avere avuto la descrizione del rapinatore, lo hanno fermato poco distante trovandolo in possesso del coltello e del telefono cellulare. L’uomo è stato portato nel carcere di Castrovillari dove rimarrà in attesa della convalida del provvedimento.