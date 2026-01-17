Gdf scopre oltre 6 kg di droga. Trovati 100mila euro cash. 5 arresti

Oltre sei kg di droga e centomila euro in contanti sono stati scoperti dalla Guardia di finanza di Paola e Cetraro nel corso di specifiche attività di controllo del territorio. Arrestate in flagranza 5 persone con l’accusa di traffico e detenzione di droga ai fini di spaccio.

I finanzieri, dipendenti dal Comando provinciale di Cosenza, hanno fatto irruzione in un vecchio casolare di Cetraro dove hanno rinvenuto cinque panetti (5,5 kg) di cocaina e oltre 750 grammi di marijuana nonché attrezzatura varia per il taglio, la pesatura e il confezionamento. I militari bruzi durante la perlustrazione hanno trovato banconote pari a oltre 100 mila euro accuratamente suddivise in più “mazzette” impacchettate in buste sottovuoto. Inoltre, adiacente l’immobile è stata rinvenuta e sequestrata un’autovettura con doppio-fondo per il trasporto occulto dello stupefacente.

Secondo le prime stime, il valore della cocaina, che avrebbe consentito il confezionamento di un ingente numero di dosi destinate al mercato locale e nazionale, ammonta ad oltre un milione di euro.

Le attività d’indagine sviluppate dalle stesse Fiamme gialle cosentine, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola diretta dal procuratore Domenico Fiordalisi, hanno consentito l’identificazione e l’arresto in flagranza di reato di cinque soggetti, fortemente sospettati di avere avuto un ruolo nelle attività illecite.