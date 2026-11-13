Incendio in una casa del Cosentino, muore un anziano

Un uomo di 87 anni, Vincenzo Dispoto, e il suo cane sono morti la notte scorsa a causa di un incendio divampato all’interno dell’abitazione dell’anziano a San Basile, piccolo centro arbëresh all’interno dell’area del Parco nazionale del Pollino. L’allarme è scattato intorno alle due di stamani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari.

Dopo avere forzato la porta d’ingresso, i vigili sono entrati nel piccolo appartamento dove abitava l’ottantasette, originario di Bari ma residente da circa 15 anni nel comune calabrese dove viveva da solo con il suo cagnolino.

Per l’uomo, però, non c’era più nulla da fare. Secondo le prime risultanze il decesso sarebbe sopraggiunto a causa delle esalazioni di fumo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Castrovillari, guidati dal capitano Michelangelo Iocolo. La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del rogo che al momento sono in fase d’accertamento. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

Sul luogo della tragedia c’è stato anche il sindaco di San Basile, Filippo Quinto Tocci, che ha commentato l’accaduto parlando di “un evento che ci ha lasciati attoniti”.