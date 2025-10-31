Maltempo, nubifragi e allagamenti tra Crotone e Catanzaro. Danni

1 di 4

Nelle ultime ore, a causa delle condizioni meteo avverse, sono pervenute numerose richieste di intervento alle sale operative dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco di Crotone e Catanzaro. Esondato un torrente.

Le criticità più significative si registrano nei comuni di Botricello e Cropani, nonché nel quartiere Lido di Catanzaro, dove si stanno verificando allagamenti e presenza diffusa di acqua nelle aree urbane.

Le squadre dei vigili del fuoco proseguono le attività di assistenza e supporto alla popolazione, monitorando l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e delle altre criticità presenti sul territorio.

Gli stessi vigili del fuoco raccomandano alla cittadinanza di prestare attenzione, di evitare gli spostamenti non necessari e di non attraversare zone allagate o corsi d’acqua, anche se apparentemente poco profondi.

Contestualmente, la Sala Operativa 115 del Comando di Catanzaro ha segnalato un incendio in viale Europa, che ha interessato un magazzino agricolo di circa 800 mq, al cui interno erano presenti attrezzature agricole e animali, alcuni dei quali deceduti. Due persone sono rimaste ferite lievemente con ustioni. Secondo i primi accertamenti l’incendio sarebbe scoppiato a causa di un fulmine abbattutosi sul capannone.

Maltempo su Crotone interventi dei Vigili del Fuoco:

Squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, a causa delle condizioni meteo avverse, che hanno coinvolto intensamente una parte della provincia, sono stati impegnati da questa mattina per diverse tipologie di interventi, quali alberi caduti, tombini saltati, allagamenti, recupero vetture, recupero persone in situazione di disagio per infiltrazione di acqua in abitazioni in più zone della provincia.

Al momento sono oltre trenta gli interventi effettuati e una decina ancora in fase di attesa. Le zone interessate dall’ondata di maltempo sono quelle sulla costa ionica soprattutto nella zona di Steccato di Cutro dove le strade della frazione erano totalmente allagate tanto da non distinguere le corsie percorribili. In tale zona anche un automezzo dei vigili del fuoco durante l’attività di soccorso e’ andato fuori dalla sede stradale inclinandosi su un lato fortunatamente senza nessuna conseguenza per gli uomini all’interno e con pochi danni al

Mezzo, recuperato successivamente da un’altra squadra Vvf con l’ausilio dell’autogru in dotazione. Al momento si continua a lavorare per verifiche e allagamenti, ma con richieste che tendono verso L’ordinarietà.

Particolari criticità si sono riscontrate sulla Statale 106, nel tratto di strada in direzione Catanzaro, tra Isola Capo Rizzuto e Botricello, rendendo necessari il temporaneo blocco del traffico e immediate operazioni di soccorso agli automobilisti in difficoltà. Tempestivo è stato l’intervento della Polizia Stradale.