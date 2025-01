Maltempo, ProCiv Calabria: “Situazione monitorata, nessuna criticità rilevante”

“Nonostante gran parte della Calabria sia sottoposta in queste ore a una significativa ondata di maltempo, caratterizzata soprattutto da piogge molto intense e forte vento, non si registrano al momento particolari criticità in tutto il territorio regionale”. È quanto si legge in una nota diramata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria.

“In alcuni Comuni – prosegue la nota – del versante centro-jonico del cosentino e del catanzarese, è stato registrato il superamento della soglia 3 delle precipitazioni piovose, ma non sono stati riscontrati danni significativi ai territori colpiti. Nella prima mattinata di oggi si è tenuta una riunione con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile per fare il punto della situazione, in cui è emerso che anche il corpo dei Vigili del Fuoco non ha ricevuto finora richieste di intervento in Calabria”.

“Il Dipartimento regionale della Protezione Civile è in costante contatto con tutte le prefetture regionali ma al momento non si segnalano situazioni di particolare rischio.

Ai cittadini si consiglia comunque di prestare la massima prudenza negli spostamenti, con particolare attenzione ai punti critici rappresentati dai sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali e lungomari”.

“Per quanto concerne le previsioni del pomeriggio, si attende la persistenza del maltempo e comunque a breve sarà diramato il quotidiano bollettino emesso da Arpacal. Al momento viene mantenuta la massima attenzione per tutta la giornata di oggi e fino a quando sarà necessario. L’evento in atto è comunque costantemente monitorato dalla Sala operativa e dagli Uffici di Prossimità della Protezione Civile Regionale”.

Allerta meteo in Calabria, dalla notte pioggia e vento forte

Pioggia e vento forte sin dalle prime ore di oggi in Calabria nella giornata caratterizzata dall’allerta rossa diramata dalla Protezione civile per buona parte del territorio regionale, in particolare la zona centro meridionale.

Previste precipitazioni intense e persistenti soprattutto nel reggino e del catanzarese ionico con rinforzo della ventilazione e mareggiate sulle coste. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia ma anche in altri centri come Lamezia Terme e Corigliano Rossano così come in moltissimi altri comuni della regione.

A seguito dell’avviso diramato dalla Protezione Civile che prevede allerta meteo rossa per la giornata di oggi venerdì 17 gennaio, “Anas, in via precauzionale, ha disposto ieri sera la chiusura della strada statale 177 (nel cosentino) dir dal km 0,000 al 6,500 con deviazione del traffico veicolare lungo la strada provinciale 276. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità in piena sicurezza e il monitoraggio del tratto stradale”. Lo riporta una nota dell’Anas.