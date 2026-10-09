MONDO

I presidenti di Russia e Iran: “Rafforzare cooperazione tra i due paesi”

Redazione

Correlati

SOSTIENICI

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il suo omologo russo Vladimir Putin si sono incontrati giovedì sera in Turkmenistan a margine del vertice dei leader della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e del vertice ambientale sul Mar Caspio. Lo riferisce l’agenzia Tasnim.

Durante l’incontro, le due parti hanno esaminato i risultati raggiunti nelle relazioni bilaterali, concentrandosi sul rafforzamento della cooperazione economica e strategica in settori chiave, tra cui energia, agricoltura, trasporti e commercio.

I due leader hanno inoltre sottolineato la necessità di accelerare la finalizzazione e il completamento dei progetti comuni, riaffermando la loro determinazione ad ampliare la cooperazione globale in linea con gli interessi nazionali di entrambi i paesi e con la stabilità regionale.

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

ATTUALITA'

Violento terremoto a Panama, magnitudo 7.7. Crolli, controlli su eventuali vittime

Un potente terremoto di magnitudo 7.7 si è verificato alle 12.56 locali (le 19.56 in Italia) a Panama, nella...

DALLA CALABRIA

REGGIO CALABRIA

Locri, nessuna misura nei confronti del sacerdote accusato di maltrattamenti

"Nessuna misura cautelare è stata applicata dal giudice competente e nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata da...