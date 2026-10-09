Ucraina, a breve telefonata tra Trump e Putin: “Inviati Usa sempre benvenuti”

I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner “sono sempre i benvenuti a Mosca” e il presidente russo Vladimir Putin “è sempre contento di incontrarli”.

Lo ha detto il suo portavoce, Dmitry Peskov, che ha anche annunciato “a breve” un colloquio telefonico tra Putin e il presidente Usa Donald Trump. Oggi e domani Witkoff e Kushner dovrebbero avere colloqui negli Stati Uniti con i negoziatori ucraini, ai quali dovrebbero unirsi anche rappresentanti europei, secondo quanto annunciato ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Peskov ha anche detto che “a breve” ci sarà una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump. Lo riferiscono le agenzie russe.