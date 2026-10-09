MONDO

Ucraina, a breve telefonata tra Trump e Putin: “Inviati Usa sempre benvenuti”

Redazione
epa13215399 Russian President Vladimir Putin (R) welcomes Trump's son-in-law Jared Kushner (L) and US Presidential Envoy Steve Witkoff (C) during their meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, 05 September 2026. EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN / POOL MANDATORY CREDIT

Correlati

SOSTIENICI

I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner “sono sempre i benvenuti a Mosca” e il presidente russo Vladimir Putin “è sempre contento di incontrarli”.

Lo ha detto il suo portavoce, Dmitry Peskov, che ha anche annunciato “a breve” un colloquio telefonico tra Putin e il presidente Usa Donald Trump. Oggi e domani Witkoff e Kushner dovrebbero avere colloqui negli Stati Uniti con i negoziatori ucraini, ai quali dovrebbero unirsi anche rappresentanti europei, secondo quanto annunciato ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Peskov ha anche detto che “a breve” ci sarà una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump. Lo riferiscono le agenzie russe.

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

ATTUALITA'

Violento terremoto a Panama, magnitudo 7.7. Crolli, controlli su eventuali vittime

Un potente terremoto di magnitudo 7.7 si è verificato alle 12.56 locali (le 19.56 in Italia) a Panama, nella...

DALLA CALABRIA

REGGIO CALABRIA

Locri, nessuna misura nei confronti del sacerdote accusato di maltrattamenti

"Nessuna misura cautelare è stata applicata dal giudice competente e nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata da...