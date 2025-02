Morte Francesco Occhiuto, da assessori della Regione Calabria cordoglio e vicinanza a famiglia

“Siamo increduli e sconvolti per la drammatica scomparsa di Francesco Occhiuto, un ragazzo di appena 30 anni.

Sincero cordoglio e vicinanza al padre Mario, senatore di Forza Italia, allo zio Roberto, presidente della Regione, e a tutta la famiglia per questa immane tragedia.

Non ci sono parole per esprimere lo sconcerto e il vuoto profondo che lascia una vicenda di questo tipo, un evento luttuoso che ha colpito la città di Cosenza e l’intera comunità calabrese.

Una preghiera per Francesco e un pensiero commosso per i suoi cari in questo momento di immenso dolore”.

Lo affermano in una nota congiunta il vice presidente della Regione Calabria Filippo Pietropaolo e gli assessori regionali Gianluca Gallo, Giovanni Calabrese, Caterina Capponi, Rosario Varì, Marcello Minenna e Maria Stefania Caracciolo.