3 Novembre 2025

MONDO

Mosca: “Non c’è bisogno di un incontro urgente tra Putin e Trump”

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov spiegando che il vertice "in teoria è possibile, ma al momento non ce n'è necessità. Ora è necessario un lavoro scrupoloso sulla soluzione ucraina"

Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n’è bisogno, ha dichiarato alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“In teoria è possibile, ma al momento non ce n’è bisogno”, ha sottolineato. Peskov ha sottolineato che ora è necessario un lavoro scrupoloso sulla soluzione ucraina.

“Ciò che serve ora – ha spiegato il portavoce presidenziale – è un lavoro approfondito sulle questioni relative a un accordo in Ucraina, piuttosto che la rapida organizzazione di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump”.

Secondo il rappresentante del Cremlino, al momento non c’è alcuna necessità di un simile vertice. “In questo momento, ciò che serve è un lavoro molto meticoloso sui dettagli della questione degli insediamenti”, ha osservato Peskov.

I presidenti di Russia e Stati Uniti avevano concordato di tenere un incontro a Budapest e di iniziare i preparativi dopo il colloquio del 16 ottobre. Tuttavia, Trump ha annunciato inaspettatamente che il vertice sarebbe stato rinviato a tempo indeterminato, affermando che non sarebbe stato in grado di realizzare “ciò che è necessario” entro le date previste.

Putin ha indicato che l’incontro di Budapest è stato più probabilmente rinviato che annullato e che sono stati gli Stati Uniti ad avviare il vertice. Il futuro dei contatti personali al più alto livello dipenderà quindi dalla parte americana, ha sottolineato il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

