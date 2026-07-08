Rappresaglia russa agli attacchi degli ultimi giorni dell’esercito ucraino in territorio della Federazione Russa e in quelli conquistati nel Donbass durante la guerra in Ucraina. Secondo i media occidentali vi sarebbero vittime, secondo Mosca l’attacco sarebbe stato chirurgico su obiettivi militari e infrastrutturali energetiche e fabbriche di missili e droni. Tutto mentre ad Ankara è in corso il vertice della NATO, presente Zelensky, con i 32 membri dell’alleanza che giurano ancora sostegno all’Ucraina, nonostante l’avanzamento dei russi sul campo di battaglia.

Nella notte dell’8 luglio, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con armi a guida di precisione contro impianti del complesso militare-industriale ucraino a Kiev, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa citato dai media russi.

Il Ministero ha sottolineato che “l’attacco è stato condotto in risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili russe. Sono stati colpiti due impianti: uno che produceva componenti per i missili da crociera Flamingo e l’altro che assemblava droni a lungo e medio raggio”.

Ieri sera, “in risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili in Russia, le Forze Armate russe hanno lanciato un attacco combinato con armi di precisione terrestri contro le strutture del complesso militare-industriale ucraino a Kiev”, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa. Secondo il ministero, due aziende sono state danneggiate a seguito dell’attacco.

Uno di questi è uno stabilimento industriale di proprietà di Samsung Ucraina, che produceva e immagazzinava componenti per i missili da crociera terrestri FP-5 Flamingo. Il secondo è un impianto di assemblaggio per droni a lungo e medio raggio.

Questa settimana è stato lanciato un secondo attacco di rappresaglia: nella notte del 6 luglio, le forze russe hanno condotto un massiccio attacco utilizzando armi di precisione a lungo raggio e droni. In quella circostanza il Ministero della Difesa aveva riferito che gli obiettivi erano impianti industriali militari, complessi petroliferi ed energetici a Kiev e nella regione di Kiev, e infrastrutture aeroportuali militari nelle regioni di Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv e Kiev.

In particolare, a Kiev sono stati colpiti l’impresa industriale Kyiv-71 (associazione Abris PT), lo stabilimento di assemblaggio di apparecchiature radioelettroniche Kyiv-1 (l’impresa statale Kiev Burevestnik), l’impresa industriale Kyiv-79, il cantiere navale di Kiev (KuZnitsa na Rybalskom PJSC) e lo stabilimento di produzione di strumenti di precisione Kiev-1.

Nella regione di Kiev, sono stati danneggiati lo stabilimento di assemblaggio e produzione di componenti missilistici e un deposito di carburante e lubrificanti.

Queste imprese sono impegnate nello sviluppo e nella produzione di varie attrezzature militari, sistemi, complessi, munizioni e armi, e forniscono anche manutenzione tecnica e ogni possibile assistenza alle Forze Armate dell’Ucraina.

In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva spiegato che il regime di Kiev sta prendendo di mira le infrastrutture civili al fine di destabilizzare la società e creare incertezza sulle azioni delle forze armate russe. Ciò, ha affermato, è dovuto alla perdita di terreno da parte delle forze armate ucraine nelle zone di scontro.

“I nostri uomini pressano in ogni punto di contatto con il nemico. Ovunque. Non c’è un solo posto in cui la situazione sia inversa”, ha osservato il capo di Stato, sottolineando che la Russia arriverà dove è necessario.

Il Presidente ha sottolineato che la Federazione Russa intende rafforzare ulteriormente il proprio sistema di difesa aerea e che rispondere in modo adeguato alle forze armate ucraine è uno dei suoi compiti prioritari.

“Stiamo agendo in questo modo e intensificheremo i nostri attacchi alle infrastrutture nemiche fino al punto di scoraggiarli dall’attaccare i nostri obiettivi civili. Non riusciranno né a dividere la società né a infliggerci danni economici, almeno non nel modo in cui si prefiggono”, ha dichiarato Putin.

“La Russia lo farà con capacità crescenti”, che il capo dello Stato ha attualmente definito “serie”, specificando che aumenteranno di pari passo con la crescita delle capacità dell’industria della difesa del Paese.