‘Ndrangheta, concluse indagini inchiesta Artemis: 81 indagati

La Dda di Catanzaro ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ad 81 persone coinvolte nell’inchiesta “Artemis” risalente al mese di novembre del 2024 ed incentrata sulle attività illecite gestite dalla cosca Cracolici della ‘ndrangheta, presente sul territorio che va da Cortale a Lamezia Terme e Girifalco. Tra gli indagati c’é un candidato alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

Si tratta di Vincenzo Fulvio Attisani, di 65 anni, candidato con l’Udc nella circoscrizione centro, accusato di falsa testimonianza aggravata dal metodo mafioso.

Secondo la Dda, Attisani, insieme al presunto capo della cosca, Domenico Cracolici, avrebbe istruito altri due indagati, Mariagrazia Bertuca e Andrea Molea, perché dichiarassero il falso in un processo per droga.

La cosca Cracolici, secondo quanto è emerso dall’inchiesta, avrebbe occupato gli spazi lasciati liberi dal clan Anello dopo l’operazione “Imponimento”, risalente al 2023.