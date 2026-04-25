Raid israeliani in Libano nonostante il cessate il fuoco, 6 morti e feriti

Sei persone sono morte giovedì a seguito di attacchi israeliani nel sud del Libano, secondo quanto riferito da funzionari sanitari libanesi nonostante la tregua di Beirut con Israele. Lo riporta l’agenzia Mehr.

Il Ministero della Salute libanese ha riferito che “sei cittadini sono stati uccisi e altri due feriti negli attacchi. Secondo quanto riferito da funzionari libanesi, da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, il regime israeliano ha ripetutamente colpito il territorio libanese”.

Le violenze sono scoppiate mentre giovedì sera si svolgeva alla Casa Bianca un secondo round di negoziati diretti tra Libano e Israele, nonostante gli avvertimenti di Hezbollah a Beirut contro l’avvio di tali colloqui. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la proroga della tregua di tre settimane dopo l’incontro, definendo i colloqui nello Studio Ovale tra gli inviati libanesi e israeliani come un grande successo.

Trump ha inoltre espresso la speranza di poter ospitare alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun durante il periodo di cessate il fuoco prolungato.