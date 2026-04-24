ECONOMIA

Bankitalia: “Da guerra all’Iran rischio nuova impennata prezzi al consumo in Italia”

Redazione

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La guerra in corso in Iran e nel resto del Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz rischiano di provocare una nuova impennata dei prezzi al consumo in Italia, ha dichiarato venerdì il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta.

“I conflitti in corso rischiano di alimentare una nuova impennata dei prezzi”, ha affermato Panetta, intervenendo al convegno “L’oro di Napoli. Devozione, denaro e fiducia”, presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

“Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea sta monitorando attentamente l’evoluzione della situazione geopolitica, con un obiettivo specifico: evitare la ripresa di una spirale inflazionistica come quella che ci ha colpiti tutti tra il 2021 e il 2023”, ha aggiunto.

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