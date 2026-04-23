“L’Iran riscuote per la prima volta i pedaggi di transito nello Stretto di Hormuz”

L’Iran ha ricevuto per la prima volta i proventi dei pedaggi per l’attraversamento dello Stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il vicepresidente del Parlamento della Repubblica islamica, Hamidreza Haji Babaei, citato dalle agenzie arabe. “I primi fondi sono stati accreditati su un conto presso la Banca Centrale”, ha riferito il vicepresidente.

Come ha spiegato Alireza Salimi, membro del Presidium del Parlamento iraniano, l’ammontare del dazio dipende dal tipo e dal volume della merce, nonché dal grado di rischio. I fondi raccolti vengono trasferiti su un conto unico e versati al tesoro.

Alla fine di marzo, la Repubblica islamica ha iniziato a redigere una bozza di legge su Hormuz. Essa prevede, tra le altre cose, l’introduzione di un pedaggio in riyal e il divieto di transito per i cittadini degli Stati Uniti , di Israele e dei paesi che sostengono le sanzioni contro Teheran. Il documento non è stato ancora approvato.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi aveva precedentemente annunciato l’apertura dello Stretto di Hormuz alle navi commerciali. A sua volta, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington avrebbe mantenuto il blocco delle acque iraniane fino al raggiungimento di un accordo definitivo. Successivamente, le Forze Armate iraniane hanno affermato di aver chiuso lo stretto fino alla completa revoca del blocco navale americano. L’esercito ha esortato gli armatori a rispettare esclusivamente le raccomandazioni iraniane e ha definito “inattendibili” le dichiarazioni di Trump sulla situazione nello Stretto di Hormuz.

L’8 aprile, Stati Uniti e Iran hanno annunciato un cessate il fuoco di due settimane, ma i successivi negoziati non hanno portato a risultati. Un nuovo incontro era stato programmato per il giorno precedente, ma l’Iran si è rifiutato di parteciparvi.

Dopo l’inizio del cessate il fuoco, gli americani hanno annunciato un blocco dei porti iraniani, promettendo di revocarlo solo dopo il raggiungimento di un accordo. Pertanto, secondo l’agenzia Tasnim, Teheran ha considerato i contatti con gli Stati Uniti una perdita di tempo.

Nel frattempo, Donald Trump ha esteso il cessate il fuoco. Ha dichiarato che rimarrà in vigore fino a quando l’Iran non preparerà una proposta di accordo e le parti non avranno avviato dei colloqui.