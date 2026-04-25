Negoziati tra Usa e Iran, in Pakistan delegazione americana. Teheran: “Non ci saremo”

La Casa Bianca ha annunciato che gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner si recheranno oggi a Islamabad, in Pakistan, per colloqui con l’Iran, ma un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che “non è previsto alcun incontro tra Iran e Stati Uniti” e che “le osservazioni di Teheran saranno trasmesse dal Pakistan”. Lo riporta Al Jazeera.

Il corrispondente dell’emittente a Islamabad ha affermato che i mediatori pakistani sono “cautamente ottimisti” riguardo ai colloqui tra Iran e Stati Uniti dopo l’arrivo del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi nella capitale pakistana, nell’ambito di un tour in tre paesi, tra cui la Russia.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma che le sue forze godono di “piena libertà d’azione” in Libano, nonostante l’annuncio di una proroga di tre settimane del cessate il fuoco, che Hezbollah ha definito priva di significato alla luce dei continui attacchi israeliani.

Le forze israeliane hanno dichiarato di aver ucciso sei presunti combattenti di Hezbollah nel Libano meridionale, mentre il Ministero della Salute libanese ha affermato che il numero di persone uccise dagli attacchi israeliani dal 2 marzo è salito a 2.491, con 7.719 feriti.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato in Pakistan per incontrare le autorità del paese islamico. Se dovessero esserci i colloqui, lui non parteciperà

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi e il capo di stato maggiore dell’esercito pakistano, Asim Munir, si sono incontrati sabato a Islamabad, riferisce l’agenzia Tasnim.

Il massimo diplomatico iraniano, che ha iniziato un tour di tre tappe nella regione, ha avuto colloqui con il capo dell’esercito pakistano a Islamabad sabato mattina. Dopo la visita in Pakistan, Araqchi si recherà in Oman e in Russia.

Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, non è previsto alcun incontro tra Teheran e Washington durante il viaggio del Ministro degli Esteri Araqchi a Islamabad, poiché le consultazioni si concentrano sugli sforzi di pace regionali.

La cronologia degli eventi

Il 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele lanciarono una guerra di aggressione non provocata contro l’Iran, durante la quale persero la vita l’allora Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l’Ayatollah Seyed Ali Khamenei, e diversi alti ufficiali militari.

Le forze armate iraniane hanno risposto con settimane di attacchi missilistici e con droni contro posizioni militari americane e israeliane nei territori occupati e nella regione del Golfo Persico, infliggendo gravi danni in 100 ondate di contrattacchi nell’arco di 40 giorni.

L’8 aprile è stato raggiunto un cessate il fuoco di due settimane, mediato dal Pakistan, che ha aperto la strada ai colloqui a Islamabad. Durante tali negoziati, l’Iran ha presentato una proposta in dieci punti che includeva il ritiro delle forze statunitensi e la revoca delle sanzioni.

Tuttavia, dopo 21 ore di negoziati tra l’11 e il 12 aprile, le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo, con i rappresentanti iraniani che hanno espresso una profonda sfiducia nella volontà di Washington di onorare i propri impegni.

L’Iran ha chiarito che qualsiasi ripresa dei negoziati per il cessate il fuoco dipende dalla revoca del blocco navale statunitense. I funzionari hanno sostenuto che il protrarsi del blocco costituisce una violazione della tregua.