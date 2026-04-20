Il vincitore delle elezioni in Ungheria, Peter Magyar, prossimo premier ungherese, ha chiesto a Volodymyr Zelensky di riprendere il transito del petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba. Lo riporta Ria Novosti citando il presidente ucraino e il neoeletto ungherese.

“Sono pronto a rivolgermi al Presidente dell’Ucraina se l’oleodotto Druzhba è adatto al trasporto di petrolio, allora gli chiedo di aprirlo come promesso. Non permetteremo alcun ricatto”, ha affermato, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Precedentemente, l’attuale capo del governo ungherese, Viktor Orbán, aveva dichiarato che Bruxelles lo aveva informato della disponibilità di Kiev a riprendere le forniture già da lunedì. Allo stesso tempo, a Budapest era stato chiesto di smettere di bloccare un prestito UE di 90 miliardi di euro all’Ucraina, su cui Orban aveva posto il veto.

L’attuale primo ministro insiste sul fatto che si debba prima estrarre il petrolio russo, e solo dopo l’Ungheria revocherà il veto sul prestito, al quale non partecipa.

Alla fine di febbraio, Budapest ha infatti bloccato un prestito Ue a Kiev. Le autorità del paese hanno addotto come motivazione la sospensione delle attività di Druzhba, accusando l’Ucraina di ricattare l’Ungheria in vista delle elezioni parlamentari.

La Slovacchia del premier Fico aveva precedentemente avvertito che non avrebbe permesso l’imposizione di nuove restrizioni a Mosca a meno che la Commissione europea non fosse intervenuta nella questione del gasdotto che rifornisce i due paesi europei di petrolio e gas russo a prezzi vantaggiosi, soprattutto in un momento in cui le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno acuito la crisi energetica a livello mondiale, dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale globale per l’approvvigionamento di materie energetiche e non solo.