AIE: “Conflitto in M.O. causa passaggio dal gas al carbone nel settore energetico”

Il conflitto militare in Medio Oriente ha portato a una parziale sostituzione del gas con il carbone nel settore energetico, il che potrebbe ridurre il consumo globale di gas di 60-65 miliardi di metri cubi, secondo il Rapporto sul mercato del gas dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), citato dalla Tass.

“Il forte aumento dei prezzi in Asia e in Europa sta già incentivando il passaggio dal gas al carbone nel settore energetico. La quota di gas naturale nel mix termico dell’Unione Europea, basato sui combustibili fossili, è scesa da una media del 58% a febbraio a circa il 52% a marzo. In Asia, Giappone e Corea hanno revocato le restrizioni amministrative sulla produzione di energia elettrica da centrali a carbone, mentre la Thailandia ha ordinato la riattivazione di unità di centrali a carbone dismesse”, si legge nel rapporto.

Secondo l’AIE, il passaggio dal gas al carbone, anche in Cina, potrebbe ridurre il consumo di gas nel settore energetico di 60-65 miliardi di metri cubi all’anno.

Nel 2025, circa l’85% delle forniture combinate di GNL provenienti da Qatar ed Emirati Arabi Uniti è stato destinato ad acquirenti asiatici, con Pakistan, Bangladesh, India e Singapore che hanno rappresentato oltre la metà delle loro importazioni di GNL da questi volumi, secondo il rapporto. Di conseguenza, a marzo, le importazioni di GNL sono diminuite del 70% per il Pakistan, dell’11% per il Bangladesh, del 16% per l’India e del 30% per la Cina.

Complessivamente, la produzione globale di GNL è diminuita dell’8% a marzo, mentre le importazioni asiatiche sono calate del 6%.