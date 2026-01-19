Deragliano e si scontrano due treni dell’AV in Spagna, 39 morti e molti feriti

Foto agenzie e Guardia Civil spagnola 1 di 6

Tragedia ieri in Spagna dove due treni sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia sono deragliati e si sono scontrati tra loro. Il bilancio provvisorio parla di 39 vittime e un numero imprecisato di feriti. La tragedia è avvenuta ieri sera prima delle 20 all’altezza di Adamuz (Cordova).

Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020). Decine di persone sono rimaste ferite. Nell’incidente sono stati coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid, con a bordo 317 passeggeri, e uno di lunga percorrenza Alvia (Renfe), che con oltre 200 persone a bordo transitava in direzione opposta, da Madrid a Huelva.

“Ci sono almeno due o tre vagoni precipitati in un terrapieno di cinque metri ai quali è difficile accedere. I vigili del fuoco sono riusciti ad accedere al terzo vagone, ci sarebbe un numero indeterminato di vittime”, ha affermato l’assessore alla Sanità della regione Andalusia, Antonio Sanz, in dichiarazioni ai media. “La situazione è molto grave”, ha detto.

Tra le ipotesi del disastro un giunto saltato tra binari

Potrebbe essere dovuto a un giunto che prima dell’incidente è saltato creando uno spazio tra due sezioni di binario che via via si è allargato al passaggio dei treni, l’incidente ferroviario di ieri sera in Spagna. E’ questa una delle ipotesi, secondo quanto si apprende, a cui i tecnici spagnoli stanno lavorando per accertare quanto accaduto. L’ipotesi è che le prime carrozze siano passate mentre lo spazio si allargava finché, arrivate all’ottava, è avvenuto il deragliamento. L’ottava carrozza avrebbe portato con sé anche la sesta e la settima.

Il cordoglio del premier Sanchez

“Oggi è una notte di profondo dolore per il nostro paese per il tragico incidente ferroviario in Adamus”. Con questo messaggio postato su X, il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha espresso “il più sincero cordoglio ai familiari e alle persone care delle vittime”. “Nessuna parola può alleviare una sofferenza tanto grande, ma voglio che sappiano che tutto il paese li accompagna in questi momenti così difficili”, ha scritto Sanchez, nell’assicurare che “tutti i servizi di emergenza stanno lavorando in maniera coordinata senza sosta” per l’assistenza alle vittime. Il capo del governo ha sospeso l’agenda di lunedì, che prevedeva fra l’altro un incontro con il leader del Partido Popular, Alberto Nunez Feijoo, sull’eventuale invio di militari in missione di peacekeeping in Ucraina. Lo stesso leader dell’opposizione aveva sollecitato di sospendere la riunione prevista, secondo quanto ha segnalato Feijoo in un messaggio a sua volta riversato sullo stesso social. “Le notizie che arrivano da Cordoba sono molto gravi e dolorose e nulla di più urgente ora che assistere le vittime e le loro famiglie”, ha scritto Feijoo, nell’assicurare che “tutta l’attenzione deve stare nell’emergenza e nell’accertare cosa possa aver causato questa tragedia”. Anche i manarchi spagnoli Felipe VI e Letizia seguono “con preoccupazione il grave incidente tra due treni di alta velocità ad Adamuz”, ha informato la Casa reale in una nota. “Trasmettiamo il nostro più sentito cordoglio ai familiari e parenti delle vittime, così come il nostro affetto e l’auspicio di una rapida ripresa ai feriti”, aggiunge la nota.