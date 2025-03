Si fingono carabinieri per truffare una donna anziana, arrestati

Si sono finti carabinieri per truffare una donna anziana ma sono stati bloccati e arrestati in flagranza dai veri carabinieri di Girifalco. Protagonisti tre soggetti di origine campana, due fratelli e la moglie di uno di essi, che dovranno ora rispondere di truffa aggravata in concorso.

Il terzetto è entrato in azione a Caraffa dove hanno contattato un’anziana donna, vedova e che viveva sola in casa, e, qualificandosi falsamente come carabinieri, le avrebbero rappresentato che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale ed era in pericolo di vita e le avrebbero poi richiesto la corresponsione di una somma, simulando che la stessa fosse funzionale a sostenere le spese di un delicato e costoso intervento chirurgico cui la giovane era stata sottoposta, preannunciando nel contempo che di lì a poco sarebbe passato un collaboratore a ricevere in consegna il denaro.

Facendo leva sulla estrema vulnerabilità della persona offesa, i tre sono riusciti ad ottenere la disponibilità di 1.450 euro, ma sono stati prontamente bloccati da carabinieri (intanto allertati) in servizio presso il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Girifalco, che sono riusciti a trarli in arresto recuperando la somma di denaro, restituita all’anziana vittima.

All’esito del giudizio direttissimo, i due uomini sono finiti in carcere, mentre la donna dovrà stare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.