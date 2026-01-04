5 Gennaio 2026

CRONACA

Strage di Capodanno, indagati i proprietari del locale: omicidio colposo

Redazione

Correlati

SOSTIENICI
Persone rendono omaggio alle vittime con fiaccole e lumini vicino il locale della strage a Crans-Montana (Ansa/Epa)

A tre giorni dalla strage di Capodanno finiscono nel registro degli indagati i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove si è sviluppato il violentissimo incendio in cui hanno perso la vita 40 giovani e oltre 120 sono rimasti feriti.

Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio colposo, lesioni e incendio colposi in ordine allo spaventoso bilancio.

Al centro dell’inchiesta il rispetto delle misure di sicurezza antincendio: dall’uscita di emergenza alla scala che dal piano seminterrato – dove erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno – si accedeva al livello strada, ma anche i materiali degli arredi e i lavori svolti dalla coppia francese dopo aver preso in gestione il locale. Il Comune di Crans-Montana ha consegnato alla Procura generale del Cantone Vallese la documentazione sui controlli effettuati nel bar.

Il dossier è ora in fase di analisi. Le autorità svizzere hanno comunque precisato che “la presunzione di innocenza si applica fino alla pronuncia della condanna definitiva”. Proprio la procuratrice generale Béatrice Pilloud, a margine di una cerimonia di ricordo delle vittime, ha spiegato che “tutte le piste vengono esplorate”, aggiungendo che l’istruttoria è stata aperta perché ci sono “dei sospetti, ma finché non c’è una condanna, prevale la presunzione di innocenza”. I familiari delle vittime, colmi di rabbia, intanto invocano giustizia.

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

CRONACA

Strage in Svizzera, identificate 6 vittime italiane: tutte minorenni

C'è una quarta vittima italiana identificata della strage di Capodanno a Crans-Montana, dopo le prime tre di ieri. La...

DALLA CALABRIA

CROTONE

Sciame sismico nel Cotonese, la più forte di magnitudo 3.7

Tre scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Crotone, con epicentro ad un chilometro dal comune di...