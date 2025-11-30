Vasto incendio in centro residenziale a Hong Kong, 146 vittime

I soccorritori hanno scoperto altri 18 corpi sul luogo di un grave incendio a Hong Kong, portando il bilancio delle vittime a 146. Lo ha riportato il quotidiano South China Morning Post, citando un portavoce della polizia.

L’incendio nel complesso residenziale Wang Fuk Court, un complesso di otto grattacieli, è divampato mercoledì. Una struttura ha subito danni minimi, mentre le altre sette sono state gravemente danneggiate dall’incendio. Le fiamme si sono propagate rapidamente attraverso le impalcature di bambù installate per i lavori di ristrutturazione. Il complesso comprende quasi 2.000 appartamenti, per un totale di circa 4.000 residenti.

Si è trattato dell’incendio di un edificio residenziale più mortale nella storia di Hong Kong.