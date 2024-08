Terremoto in Calabria, è la scossa più forte in due secoli dopo il sisma 6.2 del 1836

La scossa di terremoto di stasera, magnitudo 5.0, con epicentro a Pietrapaola, centro della fascia ionica cosentina, è stata la più forte mai registrata in quasi 2 secoli. 188 anni fa infatti nella stessa area era stato registrato un sisma di magnitudo 6.2 (circa il X della scala Mercalli). Lo fa sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel report post-sisma di questa sera in Calabria.

“Storicamente nell’area – spiega l’istituto – si è verificato il 25 aprile 1836 un forte terremoto di magnitudo stimata pari a 6.2 che ha provocato danni in molte località fino al X grado della scala MCS nella località di Crosia (nel rossanese, Cs). Dalla mappa si evince un risentimento in un’area molto vasta della Calabria in modo analogo a quanto avvenuto con l’evento odierno”.

La zona interessata dal terremoto di questa sera – viene sottolineato – è caratterizzata da pericolosità sismica alta, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale e dai forti terremoti avvenuti in passato.

“L’evento sismico è stato risentito in tutta la Calabria e in area molto vasta che comprende Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia. Questi risentimenti sono confermati dalla mappa dei risentimenti macrosismici ricavate dai questionari inviati al sito” dell’Ingv.