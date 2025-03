Terremoto Myanmar, primo bilancio oltre mille morti. Migliaia i dispersi

Foto Anadolu, Ansa, Epa e altre agenzie 1 di 31

Finora ci sarebbero un migliaio di morti e altrettanti feriti dopo il devastante terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar, in Birmania (Asia). A migliaia sono invece i dispersi sotto le macerie. Si scava sotto le macerie a mani nude e con tutti gli strumenti a disposizione. Si teme una ecatombe di proporzioni simili al sisma in Turchia e Siria nel 2023. L’area dove è stata registrata la scossa più forte (dopo pochi minuti c’è ne stata una di 6.4) è densamente abitata. Solo Mandalay, grosso centro vicino all’epicentro, è una città abitata da circa un milione di persone. La scossa più forte è stata avvertita in tutti i paesi confinanti, in Bangladesh, Thailandia e anche in Cina.

Secondo una dichiarazione dell’amministrazione militare del Myanmar, finora 1.002 persone hanno perso la vita e 2.376 sono rimaste ferite nei terremoti. D’altro canto, è stato riferito che 6 persone sono morte e 22 sono rimaste ferite durante i lavori di costruzione di un grattacielo crollato a Bangkok, la capitale della Thailandia, dove il terremoto è stato fortemente avvertito nonostante si trovi a oltre mille km di distanza.

Il bilancio delle vittime del terremoto, il cui epicentro è stato nella regione di Sagaing, nel Myanmar centrale, ha superato quota 1.000 e si teme che il numero dei morti possa aumentare ulteriormente, scrivono i media citando fonti sanitari e autorità militari.

Oltre a Myanmar e Thailandia, i terremoti hanno causato danni anche in alcune parti della provincia cinese dello Yunnan, al confine con il Myanmar. Non si sono ancora registrati decessi nello Stato, dove le scosse hanno causato feriti.

Monastero, diga e ponte crollati

Sui social media sono state condivise le immagini del crollo di molti edifici, tra cui lo storico monastero buddista Ma Soe Yane, e dei danni alle infrastrutture di Mandalay, la seconda città più grande del Myanmar, dove il terremoto è stato più fortemente avvertito.

Christian Aid ha affermato che i suoi rappresentanti sul posto hanno riferito che una diga in città si è rotta e che i livelli dell’acqua stanno aumentando nelle zone basse.

Nella regione di Sagaing, epicentro del terremoto, è crollato un ponte vecchio di 90 anni e un’autostrada che collega le città di Mandalay e Yangon è rimasta danneggiata.

È stato affermato che le strutture, compresi i templi religiosi, nella capitale Neypido sono state danneggiate dal terremoto.

Il portavoce del governo militare, il maggiore generale Zaw Min Tun, citato dall’agenzia turca Anadolu, ha affermato che c’è un urgente bisogno di sangue negli ospedali delle zone colpite dal terremoto e ha chiesto donazioni di sangue.

Cina, Russia e India inviano squadre di aiuti

In seguito alla richiesta di aiuti internazionali da parte del governo militare del Myanmar, i paesi hanno iniziato a inviare squadre di soccorso e rifornimenti di soccorso.

Secondo l’agenzia cinese Xinhua, una squadra di soccorso composta da 37 persone provenienti dalla provincia cinese dello Yunnan è arrivata nella città di Yangon, in Myanmar, nelle prime ore del mattino. È stato sottolineato che il team, dotato di rilevatori di calore, sistemi di allerta sismica e droni, supporterà le attività di soccorso e di soccorso in caso di calamità.

Il Ministero russo per le situazioni di emergenza ha inoltre inviato nella regione due aerei con a bordo 120 soccorritori e rifornimenti di soccorso, ha riferito l’agenzia russa TASS.

Il ministro degli Esteri indiano Vikram Misri ha annunciato in un post sulla piattaforma social X che il suo Paese ha inviato una squadra di soccorso e un team medico, nonché beni di prima necessità come coperte, teloni, kit igienici, sacchi a pelo, lampade ad energia solare, pacchi alimentari e utensili da cucina.

L’ONU stanzierà 5 milioni di dollari per un fondo di emergenza

L’Ufficio di coordinamento degli aiuti d’emergenza per gli affari umanitari delle Nazioni Unite (ONU) ha annunciato che sono stati stanziati 5 milioni di dollari in fondi di emergenza per le attività di soccorso in caso di calamità nella regione.

Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha affermato che si prevede che il terremoto complicherà ulteriormente la situazione umanitaria in Myanmar, dove 20 milioni di persone necessitano già di assistenza umanitaria.

Mentre il governo militare del Myanmar ha dichiarato lo stato di emergenza in 6 regioni a causa del disastro, non si sa se gli aiuti saranno consegnati ad alcune parti del paese, che è ancora in preda alla guerra civile.

La Croce Rossa ha affermato in una nota che le squadre mediche hanno avuto difficoltà ad accedere alle regioni di Mandalay e Sagaing, maggiormente colpite dal terremoto, e alla provincia meridionale di Shan, a causa dei danni alle linee elettriche.

Nella dichiarazione si afferma che i primi resoconti dal campo indicavano che i terremoti avevano causato danni ingenti.

“Migliaia di persone saranno sfollate”

Mohammed Riyas, direttore regionale dell’International Rescue Committee, ha affermato che gli effetti devastanti del terremoto in Myanmar costringeranno migliaia di persone a spostarsi, e che queste persone avranno bisogno di ricevere urgentemente riparo, cibo e assistenza sanitaria.

Riyas ha affermato che, poiché le linee di comunicazione e di trasporto erano interrotte, non sarebbe stato possibile ottenere informazioni affidabili dalla zona del terremoto e che quindi ci sarebbero voluti giorni per comprendere l’entità della distruzione causata dal terremoto. “Non dovremmo sottovalutare la distruzione di case e infrastrutture, la perdita di vite umane e i feriti nelle comunità”, ha affermato.

Il presidente cinese Xi esprime le sue condoglianze al Myanmar per le vittime del terremoto

Nel suo messaggio, Xi, a nome del governo e del popolo cinese, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari e ha augurato una pronta guarigione ai feriti e a quanti sono stati colpiti dal disastro.

Affermando che i popoli della Cina e del Myanmar sono una comunità unita dalla fratellanza e che condividono sia il dolore che la gioia, Xi ha sottolineato che sono pronti a sostenere il popolo del Myanmar nel superare il disastro e ricostruire la loro patria il prima possibile.

Anche il Ministero degli Esteri cinese ha affermato in una dichiarazione scritta che la Cina ritiene che il governo e il popolo del Myanmar supereranno le difficoltà e ricostruiranno le loro case il prima possibile.

Nella dichiarazione si afferma che l’Ambasciata e il Consolato generale cinese in Myanmar hanno immediatamente attivato il meccanismo di emergenza in seguito al terremoto e hanno preso provvedimenti per supportare le organizzazioni, le aziende e i cittadini cinesi colpiti dal sisma.

Terremoti avvertiti anche in Cina

Le scosse di terremoto sono state avvertite nelle province cinesi dello Yunnan e del Sichuan, vicine al confine con il Myanmar, mentre alcune case sono state danneggiate nella città di confine di Ruili.