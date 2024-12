Tragico incidente nel Lametino, morte due ragazze

Tragico incidente stradale questa notte nel Lametino. Una Mercedes con a bordo cinque giovani, per cause ancora ignote, è sbandata autonomamente e, uscendo fuori dalla carreggiata si è dapprima ribaltata per poi impattare violentemente contro alcuni alberi, incendiandosi.

Drammatico il bilancio: due giovani ragazze sono morte mentre tre ragazzi sono rimasti lievemente feriti, usciti in tempo dai rottami prima che l’auto prendesse fuoco.

L’incidente è successo intorno alle ore 4 nel comune di San Pietro a Maida, località Guarna, nel lametino. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Nonostante il tempestivo intervento, all’arrivo dei soccorsi la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. Non è ancora accertato se le ragazze sono decedute a causa del ribaltamento e successivo impatto con gli alberi. Sarà l’esame autoptico a stabilirlo. Le vittime, secondo quanto riporta LaCnews, sono Maria Sonetto 17 anni, di San Pietro a Maida e Anna Pileggi, 18 anni, di Curinga.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del sito. I tre ragazzi superstiti sono rimasti feriti con contusioni ma sono stati comunque affidati al personale sanitario per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale.

Sul posto, oltre ai pompieri di Lamezia e ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri per accertare le cause del tragico sinistro ed il comandante del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia dell’Arma lametina.