Tropea, incendio distrugge 10 mezzi tra cui uno scuolabus. Indagini

Dieci automezzi del Comune di Tropea sono andati completamente distrutti in un incendio divampato nella tarda serata di ieri in un parcheggio comunale. Il rogo ha interessato otto mezzi adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, un mezzo spazzatrice e uno scuolabus.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Ricadi e Vibo Valentia Marina che hanno circoscritto le fiamme evitando il propagarsi ad ulteriori mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e di messa in sicurezza del sito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco, stanno indagando per accertare l’origine dell’incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.