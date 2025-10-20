Trump a Zelensky: “Cedi il Donbass o l’Ucraina sarà distrutta dalla Russia”

Durante l’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky il presidente americano avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre fine alla guerra, avvertendo che Putin aveva dichiarato che avrebbe “distrutto” l’Ucraina se non avesse accettato.

Lo scrive il Financial Times, in edicola lunedì 20 ottobre, parlando di un incontro sfociato più volte in una “lite furibonda” durante l’incontro alla Casa Bianca di tre giorni fa.

Secondo le fonti, Trump ha gettato via le mappe della linea del fronte in Ucraina, ha insistito affinché Zelensky consegnasse l’intero Donbass a Putin e ha ribadito i punti chiave espressi dal leader russo nel loro colloquio del giorno prima.

Intanto a giorni, dopo gli ultimi preparativi, dovrebbe tenersi l’incontro tra Putin e Trump a Budapest, in Ungheria. E’ stato Putin a suggerire a Trump il luogo adatto all’incontro dopo una telefonata durata circa 3 ore.