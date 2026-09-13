MONDO

Ucraina, Cremlino: “Possibile incontro a Ottobre tra Russia, Cina e Stati Uniti”

SPN

Correlati

SOSTIENICI

Mosca non esclude la possibilità di tenere colloqui trilaterali sull’Ucraina in ottobre, ossia tra Russia, Cina e Stati Uniti. Lo ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass.

“Sì, non escludiamo questa possibilità. Stiamo parlando di un futuro prossimo. Quindi ottobre è certamente una possibilità. Non si può escludere”, ha detto quando gli è stato chiesto se i colloqui potessero svolgersi in autunno. Al trilaterale potrebbero essere presenti il presidente russo Putin, l’omologo statunitense Trump e quello cinese Xi Jinping.

Intanto “il regime di Kiev si trova in una posizione sempre più difficile con il passare dei giorni”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista al giornalista di Vesti Pavel Zarubin.

“Il regime sta incontrando sempre maggiori difficoltà con il passare dei giorni e ora si troverà ad affrontare un periodo difficile. Quindi, a prescindere dal fatto che rilascino o meno dichiarazioni provocatorie e bellicose, il nostro esercito sa certamente cosa fare”, ha affermato il portavoce del Cremlino.

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

SCIENZA E TECH

“Perché l’IA è pericolosa?”: Tucker Carlson intervista l’esperto Nate Soares

Secondo l'informatico e presidente del Machine Intelligence Research Institute "il punto fondamentale del buon senso è che se si corre per creare macchine molto più intelligenti di qualsiasi essere umano, macchine più capaci di inventare la propria tecnologia di quanto lo siano gli umani, e lo si fa senza sapere veramente cosa si sta facendo, il risultato più probabile è che le macchine vadano fuori controllo e facciano quello che vogliono, e che l'umanità si estingua come effetto collaterale, proprio come l'umanità ha sterminato molte altre specie animali, non perché le odiamo, ma semplicemente come effetto collaterale"

DALLA CALABRIA

COSENZA

Cariati, morte di Luigi Britti: i familiari presentano denuncia e affidano l’incarico all’avvocato Meles

L'uomo di 56 anni si stava recando al lavoro in moto quando ha avuto un incidente mortale con un auto. Al centro della denuncia il comportamento del conducente della vettura