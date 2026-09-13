Ucraina, Cremlino: “Possibile incontro a Ottobre tra Russia, Cina e Stati Uniti”

Mosca non esclude la possibilità di tenere colloqui trilaterali sull’Ucraina in ottobre, ossia tra Russia, Cina e Stati Uniti. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass.
“Sì, non escludiamo questa possibilità. Stiamo parlando di un futuro prossimo. Quindi ottobre è certamente una possibilità. Non si può escludere”, ha detto quando gli è stato chiesto se i colloqui potessero svolgersi in autunno. Al trilaterale potrebbero essere presenti il presidente russo Putin, l’omologo statunitense Trump e quello cinese Xi Jinping.
Intanto “il regime di Kiev si trova in una posizione sempre più difficile con il passare dei giorni”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista al giornalista di Vesti Pavel Zarubin.
“Il regime sta incontrando sempre maggiori difficoltà con il passare dei giorni e ora si troverà ad affrontare un periodo difficile. Quindi, a prescindere dal fatto che rilascino o meno dichiarazioni provocatorie e bellicose, il nostro esercito sa certamente cosa fare”, ha affermato il portavoce del Cremlino.