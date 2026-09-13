Ucraina, Cremlino: “Possibile incontro a Ottobre tra Russia, Cina e Stati Uniti”

Secondo l'informatico e presidente del Machine Intelligence Research Institute "il punto fondamentale del buon senso è che se si corre per creare macchine molto più intelligenti di qualsiasi essere umano, macchine più capaci di inventare la propria tecnologia di quanto lo siano gli umani, e lo si fa senza sapere veramente cosa si sta facendo, il risultato più probabile è che le macchine vadano fuori controllo e facciano quello che vogliono, e che l'umanità si estingua come effetto collaterale, proprio come l'umanità ha sterminato molte altre specie animali, non perché le odiamo, ma semplicemente come effetto collaterale"