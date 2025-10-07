Agguato a Reggio Calabria, ferito un carrozziere sessantenne

Un agguato si è consumato stamattina a Saracinello, quartiere nella zona sud di Reggio Calabria. Ignoti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro Giuseppe Bullace, di 60 anni, che gestisce una carrozzeria. Secondo quanto si è appreso, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Soccorso, Bullace è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli agenti delle volanti e della scientifica che hanno eseguito i rilievi.

Avvertita la Procura di Reggio Calabria, il pm di turno ha avviato le indagini condotte dalla Squadra mobile che sta cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria e il contesto in cui è maturata.